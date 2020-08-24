ПСЖ – Баварія: поліція затримала майже сотню фанатів через погроми в Парижі

Близько 5 тисяч фанатів ПСЖ зібрались біля Парк де Пренс, аби повболівати за свою команду. Втім, підтримка вийшла досить палкою – не обійшлось без піротехніки, повідомляє Yahoo News.

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Вже після фіналу спалахнуло одразу декілька конфліктів між вболівальниками та поліцією. Потім фанати влаштували погроми на Єлисейських полях, підпаливши кілька машин, розгромивши магазини та порозбивавши вікна. За повідомленнями поліції, за підсумками заворушень затримали 83 осіб. Поліція застосувала сльозогінний газ та кийки.

Нагадаємо, Баварія мінімально обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (1:0) та оформила требл у сезоні 2019/20.

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