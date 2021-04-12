"Переконаний, що трапитися може все що завгодно. Баварія – кращий клуб світу на даний момент. Ставлюся до суперника з величезною повагою. Разом з тим ми впевнені у власних силах. Прекрасно розуміємо, що потрібно налаштовуватися на перемогу і спробувати її досягти.

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Що стосується Маркіньйоса, ми ще не вирішили, чи візьме він участь в матчі. У стартовому складі він, звичайно, не вийде, але може вийти з лави запасних. Думаю, він міг би зіграти", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників парижани на виїзді здолали мюнхенців (3:2). Матч-відповідь 1/4 фіналу ПСЖ – Баварія відбудеться 13 квітня, початок о 22:00.

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