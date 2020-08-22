ПСЖ – Баварія: підопічні Фліка відпрацьовують пенальті перед фіналом Ліги чемпіонів

Під час останнього тренування підопічні Ганса-Дітера Фліка відпрацьовували одинадцятиметрові удари на випадок, якщо основний і додатковий час гри закінчиться внічию, пише Bild.

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За даними джерела, першим у Баварії в післяматчевій серії пенальті пробиватиме Роберт Лєвандовскі. Також до точки точно підійде Томас Мюллєр. Серед інших кандидатів на виконання пенальті є Мануель Нойєр, Леон Ґоретцка, Іван Перішіч, Йозуа Кімміх і Девід Алаба.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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