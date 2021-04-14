Мюнхенці перемогли на Парк де Пренс з рахунком 1:0. Перша зустріч завершилася перемогою паризької команди з рахунком 3:2. Таким чином, ПСЖ пройшов у півфінал турніру завдяки правилу виїзного гола.

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Ба більше, парижанам підкорилося унікальне досягнення в рамках Ліги чемпіонів. Це вперше в історії чинний володар трофею поступився в рамках плей-офф команді, яку він обіграв у фіналі роком раніше, повідомляє прес-служба УЄФА. Нагадаємо, у вирішальному матчі ЛЧ-2020 року Баварія обіграла ПСЖ з рахунком 1:0.

До слова, у півфіналі цьогорічного розіграшу парижани зіграють з переможцем пари Манчестер Сіті – Борусія Д. У першій зустрічі дортмундці програли "містянам" з рахунком 1:2.

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