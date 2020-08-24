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ПСЖ – Баварія: Неймар розридався після фіаско у фіналі Ліги чемпіонів – фото дня

09:19 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Неймар розридався після фіаско у фіналі Ліги чемпіонів – фото дня
Неймар не забиває у фіналі Ліги чемпіонів / Getty Images

Нападник французького клубу доволі емоційно відреагував на невдачу своєї команди у вирішальній грі євросезону.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

У фінальному матчі Ліги чемпіонів французький ПСЖ зазнав мінімальної поразки від мюнхенської Баварії і втратив шанс вперше у своїй історії завоювати найпрестижніший єврокубок.

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Гравці парижан по-різному реагували на невдачу: хтось сприйняв це мужньо і по філософськи, а хтось був відверто розчарований. Особливої уваги заслуговує реакція Неймара – бразильський форвард розплакався після закінчення матчу і суперники, особливо Девід Алаба, довго заспокоювали його, замість того щоб святкувати перемогу.

До слова, Неймар по ходу матчу мав шанс забити, однак йому завадив голкіпер Баварії Мануель Нойер, який зумів відбити удар впритул.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія ПСЖ ПСЖ Неймар Мануель Мануель Нойєр Девід Девід Алаба
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