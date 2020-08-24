ПСЖ – Баварія: Неймар розридався після фіаско у фіналі Ліги чемпіонів – фото дня

Нападник французького клубу доволі емоційно відреагував на невдачу своєї команди у вирішальній грі євросезону.

У фінальному матчі Ліги чемпіонів французький ПСЖ зазнав мінімальної поразки від мюнхенської Баварії і втратив шанс вперше у своїй історії завоювати найпрестижніший єврокубок.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Гравці парижан по-різному реагували на невдачу: хтось сприйняв це мужньо і по філософськи, а хтось був відверто розчарований. Особливої уваги заслуговує реакція Неймара – бразильський форвард розплакався після закінчення матчу і суперники, особливо Девід Алаба, довго заспокоювали його, замість того щоб святкувати перемогу.

До слова, Неймар по ходу матчу мав шанс забити, однак йому завадив голкіпер Баварії Мануель Нойер, який зумів відбити удар впритул.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя