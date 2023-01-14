Садьйо Мане на початку листопада отримав ушкодження, яке не дозволило йому зіграти на чемпіонаті світу, а також поставило під сумнів участь в першому матчі проти ПСЖ. Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн трохи заспокоїв уболівальників щодо стану здоров’я свого підопічного.

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"Якщо все буде ідеально, він зможе зіграти в Парижі. Ще є невеликий ризик, але процес відновлення йде швидше, ніж ми очікували. Садьйо готовий вже на 70%. Не буду давати точні прогнози, ми подивимося, як він буде реагувати на навантаження. Я не тисну на Мане", – цитує Нагельсманна прес-служба клубу.

Нагадаємо, що перший матч в рамках плей-офф Ліги чемпіонів Баварія проведе 14 лютого 2023 року на виїзді проти ПСЖ.

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