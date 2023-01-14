ПСЖ – Баварія: Нагельсманн оцінив шанси Мане відновитися від травми до матчу Ліги чемпіонів
Нападник Баварії та збірної Сенегалу Садьйо Мане перебуває на завершальному етапі відновлення після травми коліна.
Садьйо Мане на початку листопада отримав ушкодження, яке не дозволило йому зіграти на чемпіонаті світу, а також поставило під сумнів участь в першому матчі проти ПСЖ. Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн трохи заспокоїв уболівальників щодо стану здоров’я свого підопічного.
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"Якщо все буде ідеально, він зможе зіграти в Парижі. Ще є невеликий ризик, але процес відновлення йде швидше, ніж ми очікували. Садьйо готовий вже на 70%. Не буду давати точні прогнози, ми подивимося, як він буде реагувати на навантаження. Я не тисну на Мане", – цитує Нагельсманна прес-служба клубу.
Нагадаємо, що перший матч в рамках плей-офф Ліги чемпіонів Баварія проведе 14 лютого 2023 року на виїзді проти ПСЖ.
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