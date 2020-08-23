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ПСЖ – Баварія: мюнхенці не забили до перерви вперше після карантину

23 серпня 23:35 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: мюнхенці не забили до перерви вперше після карантину

Фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ вирізняється з поміж усіх матчів Баварії після вимушеної перерви в сезоні, і не тільки через статус поєдинку.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Баварія вперше не змогла забити в першому таймі після перерви, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє Opta.

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Ця результативна серія з перших таймів налічувала 15 матчів, включно з матчами Бундесліги, Кубка Німеччини, Ліги чемпіонів та у товариській зустрічі з Марселем.

До слова, Баварія може оформити требл у матчі з ПСЖ – мюнхенці оформили чемпіонство та перемогу в Кубку Німеччини.

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Теги
Баварія Баварія Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія
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