ПСЖ – Баварія: мюнхенці не забили до перерви вперше після карантину

Фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ вирізняється з поміж усіх матчів Баварії після вимушеної перерви в сезоні, і не тільки через статус поєдинку.

Баварія вперше не змогла забити в першому таймі після перерви, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє Opta.

ПСЖ – Баварія: Мюллєр повторив рекорд серед німців за кількістю фіналів Ліги чемпіонів

Ця результативна серія з перших таймів налічувала 15 матчів, включно з матчами Бундесліги, Кубка Німеччини, Ліги чемпіонів та у товариській зустрічі з Марселем.

До слова, Баварія може оформити требл у матчі з ПСЖ – мюнхенці оформили чемпіонство та перемогу в Кубку Німеччини.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів