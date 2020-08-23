ПСЖ – Баварія: мюнхенці не забили до перерви вперше після карантину

Баварія вперше не змогла забити в першому таймі після перерви, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє Opta.
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Ця результативна серія з перших таймів налічувала 15 матчів, включно з матчами Бундесліги, Кубка Німеччини, Ліги чемпіонів та у товариській зустрічі з Марселем.
До слова, Баварія може оформити требл у матчі з ПСЖ – мюнхенці оформили чемпіонство та перемогу в Кубку Німеччини.
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