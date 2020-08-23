ПСЖ – Баварія: Мюллєр повторив рекорд серед німців за кількістю фіналів Ліги чемпіонів

Фінал проти ПСЖ став для Томаса вже четвертим за його кар'єру, повідомляє Opta. Раніше Мюллєр доходив до фіналу Ліги чемпіонів з Баварією в 2010, 2012 та 2013 роках.

ПСЖ – Баварія: Деку обрав найкращого між Неймаром та Лєвандовскі напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Завдяки цьому Томас порівнявся з німецьким рекордсменом за кількістю фіналів ЛЧ – Тоні Кроосом, який чотири рази вигравав турнір з мадридським Реалом.

До слова, Мюллєр провів 49 матчів у складі Баварії в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 26 асистів в усіх турнірах.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів