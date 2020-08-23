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ПСЖ – Баварія: Мюллєр повторив рекорд серед німців за кількістю фіналів Ліги чемпіонів

22:48 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Мюллєр повторив рекорд серед німців за кількістю фіналів Ліги чемпіонів
Томас Мюллєр / Opta

Нападник Баварії Томас Мюллєр вписав своє прізвище в історію німецького футболу.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Фінал проти ПСЖ став для Томаса вже четвертим за його кар'єру, повідомляє Opta. Раніше Мюллєр доходив до фіналу Ліги чемпіонів з Баварією в 2010, 2012 та 2013 роках.

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Завдяки цьому Томас порівнявся з німецьким рекордсменом за кількістю фіналів ЛЧ – Тоні Кроосом, який чотири рази вигравав турнір з мадридським Реалом.

До слова, Мюллєр провів 49 матчів у складі Баварії в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 26 асистів в усіх турнірах.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія Баварія Баварія Тоні Тоні Кроос ПСЖ ПСЖ Томас Томас Мюллєр
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