Керманич французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно отримав зайвий головний біль перед другим чвертьфінальним поєдинком Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Гранд втратив капітана команди.

Маркіньйос не зіграє проти мюнхенців через травму, повідомляє Le Parisien.

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Універсал пропустив тренування парижан у понеділок. Маркіньйос досі має проблеми через отримане в першому матчі з Баварією ушкодження. Тоді бразилець забив на 28-й хвилині, але вже за кількадесят секунд змушений був попросити заміну. Замість нього вийшов Андер Еррера.

Окрім баска, позицію Маркіньйоса в центрі поля може закрити Леандро Паредес. Аргентинець повернувся після дискваліфікації. Також побороли коронавірус оборонець Алессандро Флоренці та хавбек Марко Верратті.

До слова, матч ПСЖ – Баварія відбудеться у вівторок, 13 квітня. Перший поєдинок завершився перемогою парижан (3:2).

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