"Мане? Очікую на його повернення в середині або ближче до кінця лютого. Скоріше за все – після першого матчу проти ПСЖ. Ми намагаємось ввести його в команду приблизно 21 лютого. Дуже раді тому, як все йде зараз", – зазначив Нагельсманн на прес-конференції.

Мбаппе не зіграє в першому матчі з Баварією – травма лідера ПСЖ дає шанс Маліновському

Таким чином, Мане пропустить перший поєдинок з ПСЖ, який відбудеться 14 лютого. Парижани також мають серйозну втрату – Кіліан Мбаппе вибув на 3 тижні через травму.

Зауважимо, що Мане зіграв за Баварію 23 поєдинки у всіх змаганнях, в яких відзначився 11 голами та 4 результативними передачами.

Кубок Німеччини: Канселу оформив асист у дебютному матчі за Баварію, у Лейпцигу запобігли трагедії