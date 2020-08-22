ПСЖ – Баварія: Кімміх переконаний, що Мбаппе та Неймар не змусять мюнхенців відступити від свого стилю

"На клубному рівні немає більшої честі, ніж грати в такому фіналі. У дитинстві ти завжди з захопленням дивишся Лігу чемпіонів. На жаль, матчі проходили без глядачів, але все одно це величезна можливість, якої ми дуже хочемо завтра скористатися.

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Попередньому поколінню потрібно було кілька спроб, щоб нарешті виграти трофей. Але ми хочемо це зробити відразу ж. Завтра ввечері ми віддамо всі сили заради цього. Гімн Ліги чемпіонів – просто чарівний, коли ти слухаєш його на поле. Тоді ми дійсно відчуваємо, що це особливий матч.

Ми поки не знаємо стартовий склад, але я думаю, що буду грати правим захисником. Проти мене на фланзі можуть діяти Неймар або Мбаппе, вони обидва дуже добре атакують. Але я не думаю, що ми будемо оборонятися занадто глибоко через них.

З тих пір склад дуже змінився, у нас новий головний тренер. Те ж саме можна сказати про ПСЖ, хоча я не знаю, чи був Тухель тоді вже їх головним тренером. У будь-якому випадку порівнювати щось немає сенсу", – наводить слова Кімміха офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією відбудеться вже завтра, 23 серпня. Початок о 22:00.

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