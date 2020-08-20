ПСЖ – Баварія: французько-німецького фіналу Ліга чемпіонів ще не бачила

У неділю на вболівальників європейського футболу очікуватиме нетипова подія.

Лише вдруге в історії Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів долю трофею розіграють між собою представники Німеччини та Франції.

РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанів парижан потрапили за грати після історичного виходу своєї команди у фінал Ліги чемпіонів

Востаннє таке протистояння було зафіксовано у 1976 році, коли Баварія зуміла обіграти Сент-Етьєн (1:0) у ключовому матчі турніру.

Нагадаємо, у сезоні Ліги чемпіонів 2019/20 до фінального поєдинку дійшли Баварія та ПСЖ, для останніх це поки найкраще досягення у турнірі. Двобій відбудеться 23 серпня, початок о 23:00.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал ЛЧ: "ткачі" дарують надію, неспинні мюнхенські нападники та тріумф Нойєра