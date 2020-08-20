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ПСЖ – Баварія: французько-німецького фіналу Ліга чемпіонів ще не бачила

12:28 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: французько-німецького фіналу Ліга чемпіонів ще не бачила
Лєвандовскі та Неймар / Фото ФК ПСЖ

У неділю на вболівальників європейського футболу очікуватиме нетипова подія.

 

Лише вдруге в історії Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів долю трофею розіграють між собою представники Німеччини та Франції.

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Востаннє таке протистояння було зафіксовано у 1976 році, коли Баварія зуміла обіграти Сент-Етьєн (1:0) у ключовому матчі турніру.

Нагадаємо, у сезоні Ліги чемпіонів 2019/20 до фінального поєдинку дійшли Баварія та ПСЖ, для останніх це поки найкраще досягення у турнірі. Двобій відбудеться 23 серпня, початок о 23:00.

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Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ
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