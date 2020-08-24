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ПСЖ – Баварія: Флік поповнив список тренерів, які оформили требл

00:27 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Флік поповнив список тренерів, які оформили требл
Ганс-Дітер Флік / Фото ФК Баварія

Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік встановив вражаюче досягнення у своєму дебютному сезоні на посаді головного тренера.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Баварія обіграла ПСЖ (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів та здобула найпрестижніший клубний трофей.

ПСЖ – Баварія – відео гола

Таким чином мюнхенці на чолі з головним тренером Ганс-Дітером Фліком оформили требл, завоювавши золоті медалі внутрішнього чемпіонату, Кубку Німеччини та ЛЧ. Флік став 6-м тренером у світі, кому підкорилось таке досягнення, повідомляє WhoScored.

Нагадаємо, 55-річний фахівець очолив Баварію восени після звільнення Ніко Ковача.

Баварія – переможець Ліги чемпіонів, мюнхенці у прекрасному фіналі здолали ПСЖ

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Теги
Баварія Баварія Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік
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