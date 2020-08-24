ПСЖ – Баварія: Флік поповнив список тренерів, які оформили требл

Баварія обіграла ПСЖ (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів та здобула найпрестижніший клубний трофей.
ПСЖ – Баварія – відео гола
Таким чином мюнхенці на чолі з головним тренером Ганс-Дітером Фліком оформили требл, завоювавши золоті медалі внутрішнього чемпіонату, Кубку Німеччини та ЛЧ. Флік став 6-м тренером у світі, кому підкорилось таке досягнення, повідомляє WhoScored.
Нагадаємо, 55-річний фахівець очолив Баварію восени після звільнення Ніко Ковача.
Баварія – переможець Ліги чемпіонів, мюнхенці у прекрасному фіналі здолали ПСЖ