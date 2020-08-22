ПСЖ – Баварія: Флік оцінив шанси Боатенга зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

"Ми дивилися всі матчі ПСЖ. Звичайно, в цій команді дуже якісні гравці. Вони дуже схожі на Барселону в цьому плані. Нам буде важливо перекривати лінії передач, позбавляти суперників простору, куди можна зробити пас. У них є швидкість, це топ-команда з неймовірними гравцями.

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Говорячи про гру з високою лінією, в першу чергу ми не хочемо давати суперникам простору, але розуміємо, що за спинами наших захисників залишається багато вільних зон. Важливим є те, що ми можемо тиснути на суперників у фазі володіння м'ячем. Але нам також потрібно бути впевненими, що ми зможемо закрити зони позаду нашого захисту, коли м'яч йде туди.

У наших матчах за останні 10 місяців ми завжди намагалися нав'язати свій стиль суперникам і завжди грали з високою лінією захисту. При цьому ми показували хороші результати, тому не збираємося багато чого змінювати в цьому плані.

Боатенг буде тренуватися з нами сьогодні. Як головний тренер я завжди чекаю заключного тренування. Поговорю зі своїм штабом, і ми подумаємо про те, як все може вийти завтра. Звичайно, я сподіваюся, що він буде достатньо здоровий, щоб вийти в стартовому складі. Після тренування ми проведемо зустріч зі штабом і обговоримо, що робити далі", – наводить слова Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться вже завтра, 23 серпня. Початок гри о 22:00.

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