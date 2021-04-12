"У нас було багато шансів в першому матчі, але реалізація підвела. Ми повинні додати в цьому плані. Ми знаємо, що буде нелегко, але постараємося віддавати всі сили. Ми знаємо, що повинні забити як мінімум два голи. Буде непросто, але це ті матчі, заради яких ми граємо в футбол.

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Ми хочемо створити невеличку сенсацію в Парижі. Звичайно, ми будемо раді, якщо нам це вдасться", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників парижани на виїзді здолали мюнхенців (3:2). Матч-відповідь 1/4 фіналу ПСЖ – Баварія відбудеться 13 квітня, початок о 22:00.

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