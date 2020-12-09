Союз європейських футбольних асоціацій досяг згоди з обома колективами щодо ситуації з перерваним матчем.

Заключний матч групового турніру Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбул Башакшехір, який перервали через расистський скандал, таки буде дограно.

ПСЖ – Башакшехір: Демба Ба провів виховну роботу з арбітром, який спровокував расистський скандал у Лізі чемпіонів

Після обговорення з представниками обох клубів УЄФА, у порядку виключення, вирішив дозволити провести поєдинок 9 грудня – від моменту зупинки, повідомляє видання Lequipe. Гра відбудеться з новою командою офіційних осіб матчу. Початок зустрічі о 18:55.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Чолтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий.

ПСЖ – Башакшехір: матч Ліги чемпіонів скандально призупинений – турки відмовляються продовжувати гру