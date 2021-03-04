Захисник Барселони Жерар Піке не допоможе каталонцям у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Травма коліна іспанця виявилась серйозною – Жерар пропустить близько 3 тижнів та не зіграє із ПСЖ, інформує Marca.

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Окрім зустрічі з парижанами, Піке не зіграє проти Осасуни, Реал Сосьєдада та Уески. Орієнтовна дата повернення на футбольне поле – матч з Вальядолідом, який запланований на 4 квітня.

До слова, Пікез провів лише 15 матчів у цьому сезоні у складі Барселони, відзначившись 2 голами, в тому числі надважливим у ворота Севільї, що дозволило здійснити камбек у півфіналі Кубка Іспанії.

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