Матч-відповідь ПСЖ – Барселона піднімає температуру у Парижі ще задовго до стартового свистка завдяки місцевим ультрас.

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Фанати розгорнули кілька банерів присвячених Барселоні. Очевидно, що вміст полотен був не надто дружелюбного характеру – "Барселона не вітається", "Європа на колінах, весь Париж стоїть". Один з банерів ультрас присвятили Шакірі, дружині захисника каталонців Жерара Піке. "Shakira a La Jonquera", Ла-Жункера – регіон у Каталонії, який популярний завдяки проституції. Такі гасла фани опублікували 8-го березня, у міжнародний день жінок, що обурило суспільство та змусило ПСЖ засуджувати дії власних вболівальників.

Нагадаємо, у першій зустрічі ПСЖ на виїзді пошматував Барселону (4:1). Матч-відповідь відбудеться 10 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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