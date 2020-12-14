Спортивний директор ПСЖ Леонардо Араужо не в захваті знову зустрітись з Барсою у плей-офф ЛЧ.

"За останні кілька років ми багато разів грали з Барселоною. Що поробиш? У цій команди прекрасні традиції. Грати з ними в 1/8 фіналу буде непросто, але в Лізі чемпіонів інакше не буває.

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Якщо у вас є амбітні цілі і ви хочете пройти весь шлях до кінця, то доведеться грати з командами такого рівня", – цитує Леонардо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у минулорічному розіграші Ліги чемпіонів парижанам вдалось добратись до фіналу турніру, де підопічні Тухеля мінімально поступились Баварії.

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