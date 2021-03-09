"Сподіваюсь, результат буде інакшим, ніж у першій зустрічі. Все залежить від того, як ми розпочнемо гру, і від енергії, яку ми витратимо на протидію супернику. ПСЖ продемонстрував високу результативність в першій грі. Барселона завжди виходить перемагати на будь-якому полі і ми маємо для цього можливості. Якщо ми ефективні, немає нічого неможливого.

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В першому матчі ми мали і позитивні моменти. Але ви не можете порівняти поразки 2:0 і 4:1 (йдеться про камбек із Севільєю в Кубку Іспанії, – прим. "Футбол 24"). ПСЖ – це команда, яка прагне максимуму в Лізі чемпіонів. Щоб мати шанс на камбек, потрібно зіграти обидва матчі та бути дуже ефективним. Ми налаштовані на перемогу.

Якщо Барселона сподівається на камбек, то нам потрібен кожен гравець в найкращій формі. Якщо ми зможемо, якщо Мессі зможе видати одну з найкращих ігор, то все можливо. Я не хочу тиснути на нього одного. Вся команда повинна показати себе з найкращого боку", – наводить слова Кумана AS.

До слова, матч-відповідь між ПСЖ та Барселоною відбудеться вже завтра, 10 березня, початок о 22:00. У першій зустрічі французи здобули розгромну перемогу (4:1), чим покращили свої шанси на вихід до наступного етапу.

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