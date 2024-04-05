Вінгер Барселони Ламін Ямал не обтяжує себе скромністю у прогнозах на перший матч проти ПСЖ в рамках чвертьфіналу ЛЧ.

"З великим ентузіазмом очікую на гру. Це мій перший чвертьфінал ЛЧ, і я мрію вийти на поле. Треба просто грати у свій футбол і домінувати над ними.

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Коли Барса востаннє вигравала ЛЧ, мені ще не виповнилося навіть 8. Вдень ми з хлопцями зіграли на дитячому турнірі, а ввечері святкували цю перемогу.

Якщо заб'ю, то стану наймолодшим автором гола в ЛЧ, так? Ніякого особливого святкування не планую. Футболку, напевно, заберуть мої батьки. Сподіваюся, що вечір буде особливим. Прогноз – перемога Барселони 1:0 з моїм голом", – заявив Ямал у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, ПСЖ прийме Барселону 10 квітня, а матч-відповідь у Каталонії відбудеться 16-го. Переможець цієї пари у півфіналі вийде на Атлетіко або Борусію Д.

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