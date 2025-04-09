Багатьом вболівальникам не хочеться бачити команди на кшталт Астон Вілли у пізніх раундах плей-офф ЛЧ, адже їхнього рівня недостатньо для конкуренції з грандами. Усім хочеться топ-матчів. Втім, на цю історію можна поглянути й інакше – як на певний прояв олдскулу, коли провінційні клуби регулярно доходили до вирішальних матчів єврокубків. Коли турнір ще не вигравали 3-4 одних і тих самих грандів.

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Астон Вілла вперше пробилася в ЛЧ вперше за 42 роки, створивши красиву казочку. Бірмінгемці у поточному сезоні перемагали Баварію, ділили очки з Ювентусом, влаштовували перестрілки з Лейпцигом і Селтіком. Втім, варто відзначити, що єврокалендар у "вілланів" дійсно був простеньким – як і суперник в 1/8 фіналу (команда вибила Брюгге).

Сьогодні доведеться зустрітись зі справжнім титаном європейського футболу. Цей титан влітку залишився без Мбаппе й до середини осені відверто мучився у ЛЧ, але потім Луїс Енріке провів тактичні перестановки – зокрема, перевів Дембеле на позицію центрфорварда й розбудував модель гри з максимальною універсалізацією футболістів. І пішло.

ПСЖ сповідує максимально атакувальний футбол, досягаючи результату через володіння. До цього базису тренер додав ідею універсальності своїх підопічних. Усі гравці парижан, крім центрбеків, часто обмінюються позиціями, маніпулюють схемою суперника, зміщуються в різні зони залежно від рухів партнерів тощо.

Як наслідок, ПСЖ оформив дострокове чемпіонство, досі не зазнавши поразок у Лізі 1. За результативністю у всіх турнірах парижани поступаються тільки Барселоні (124 голи), а за очікуваними голами вони лідирують (118,6 xG). Як і за кількістю ударів (878), влучань у площину (365) та створених моментів (235). Особливо вражає форма Дембеле – Усман є найкращим бомбардиром Європи у 2025 році, забивши 25 голів.

Але не тільки атакою славиться ПСЖ. Французький гранд своїм персональним пресингом змусив відмовитись від коротких розіграшів навіть таку силу, як Ліверпуль – а його відбирання після втрат вражають агресією та синхронністю дій. Підопічні Луїса Енріке у поточному сезоні провели 235 високих повернень м'яча, що є найкращим показником серед усіх представників топ-5 ліг.

Останній аспект особливо болючий для Астон Вілли. На вихідних бірмінгемці провели поєдинок з Ноттінгемом, здобувши вольову перемогу – однак "лісники" створили величезні проблеми, застосувавши персональний пресинг у другому таймі. Володіння м'ячем у підопічних Унаї Емері впало з 90% аж до 75%, а після втрат "віллани" не встигали перебудовуватись.

Втім, команда все одно створила декілька класних моментів завдяки індивідуальній майстерності лідерів. Початок року явно їм дається. Воткінс, Роджерс і Рашфорд провели по 12+ результативних дій у 2025 році, а орендований у ПСЖ Асенсіо забив вже 8 голів, включно з трьома у ЛЧ. Лише у ПСЖ і Барселони є більше футболістів, які набили двозначні цифри результативності після Нового року (по чотири).

Головною надією Астон Вілли залишається тренерський штаб. Унаї Емері побудував дуже гнучкий колектив – бірмінгемці здатні як "сушити" в схемі 4-4-2, так і виманювати суперника в пресинг заради блискавичних контратак. Крім того, колектив дуже небезпечний на стандартах, після яких провів 13 голів у АПЛ.

Луїс Енріке, своєю чергою, є догматичним тренером. Його ПСЖ надзвичайно потужний, але передбачуваний. Це не означає, що Париж не може грати інакше – у тому ж матчі на Енфілді французи адаптувались до тиску Ліверпуля, й витримали режим "автобуса". Але все одно найкращі відрізки команда демонструвала тоді, коли вдавалося грати за базовими налаштуваннями.

Відповідно, ПСЖ частенько просідає в завершальній частині зустрічі, коли лідери втомлюються, а зіграність падає. Це – шанс для фізично потужної Астон Вілли. Взагалі, списувати претендента на англійську топ-4 ще до стартового свистка неприпустимо. Особливо коли цього претендента очолює хитрий Унаї Емері.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лі Кан Ін (під питанням) – Бейлі (під питанням), Барклі

Дискваліфіковані: Маркіньйос (ПСЖ)

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Астон Вілла

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Беральдо, Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Кварацхелія, Дембеле, Барколя

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгс, Дінь – Камара, Тілеманс – Роджерс, Макгінн, Ремзі – Решфорд

Прогноз "Футбол 24" – перемога ПСЖ, але не розгром

Суперкомп'ютер Opta дає вкрай низькі шанси на успіх Астон Вілли. 10 тисяч симуляцій поєдинку зафіксували перемогу ПСЖ в 64,2% випадків і лише 16,2% звитяг бірмінгемців. ПСЖ забивав три голи Манчестер Сіті (після двох пропущених), трощив Ліверпуль вдома (хоч і програв) і витримав 120 хвилин Енфілді, а статистика парижан по сезону просто шокує.

Унаї Емері здобув всього 2 перемоги в 10 устрічах з Луїсом Енріке, причому обидві були домашніми. Астон Вілла ж не виграла у жодному з 10-ти виїздів до Франції. З огляду на ці та вищезазначені фактори, доводиться прогнозувати перемогу ПСЖ – втім, навряд чи все буде вирішено на Парк де Пренс. Бірмінгемці повинні зберегти шанси до матчу-відповіді.

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