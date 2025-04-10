ПСЖ обіграв Астон Віллу в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Парижанам було б напевно прикро вилетіти від Астон Вілли після героїчного камбеку в протистоянні з Ліверпулем. Саме такі думки закрадалися, коли Роджерс вивів гостей уперед.

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Однак парижани досить швидко зрівняли рахунок завдяки влучності Дуе, а на початку другого тайму Хвіча Кварацхелія спорудив футбольний шедевр. Однак перевага з різницею в один м'яч була ризикованою перед повторною зустріччю в Бірмінгемі. Тому на останніх секундах зустрічі парижани напружилися і зусиллями Мендеша забили третій м'яч.

Загалом ПСЖ завдав у цій зустрічі 29 ударів. Астон Вілла – лише два.