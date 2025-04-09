У середу, 9 квітня, ПСЖ в рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів приймав Астон Віллу (3:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перший матч

ПСЖ – Астон Вілла – 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

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Вже на старті зустрічі Вітінья спробував на міцність Мартінеса з лінії штрафного – Еміліано діяв впевнено. За мить аргентинець зреагував на удар Дембеле. ПСЖ продовжив атакувати, але до справжньої небезпеки не доходило. Гості ж свій перший удар по воротах суперника завдали лише в середині тайму – капітан Вілли Макгінн стрільнув по горобцях.

На 35-й хвилині Астон Вілла вийшла вперед: Тілеманс рвонув лівим флангом і встиг з-під захисника прострілити праворуч, Доннарумма забарився, не встиг на перехоплення і Роджерс замкнув м'яч у сітку на дальній стійці.

За 4 хвилини Мартінес ледь не пропустив, в останній момент вибивши на кутовий. Однак після розіграшу стандарту кіпер Вілли був безсилий: Дуе з лівого флангу змістився ближче до центру й елегантно закрутив у дальню дев'ятку.

Одразу по перерві ПСЖ вийшов вперед – Хвіча з меж штрафного з гострого кута стрільнув під поперечину. За трохи грузин міг оформити дубль, але м'яч після його удару зрикошетив від захисника на кутовий.

Згодом Мартінес знову врятував Віллу від ймовірного гола після швидкої атаки ПСЖ і удару Хакімі. На 71-й хвилині марокканець таки забив, але арбітр зафіксував офсайд. Роджерс огризнувся кволим ударом – без проблем для Доннарумми. Вже у доданий час Мендеш увірвався у штрафний, посадив Мартінеса на п'яту точку і точним ударом поставивши масну крапку у матчі.

Повторна гра відбудеться у вівторок, 15 квітня, в Англії.

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