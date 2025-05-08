Арсенал не зміг вийти з останніх чотирьох півфіналів великих турнірів (Ліга Європи 2020/21, Кубок ліги 2021/22, Кубок ліги 2024/25, Ліга чемпіонів 2024/25) – це найдовша серія на цьому етапі змагань.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді

Якщо "каноніри" пройшли Реал багато в чому завдяки стандартам, то в матчі з ПСЖ Арсенал пропустив перший гол після розіграшу стандарту. Від початку квітня жодна команда АПЛ не пропустила більше голів зі стандартів (за виключенням пенальті) в усіх змаганнях, ніж Арсенал (5 – нарівні з Іпсвічем).

Фабіан Руїс і Ашраф Хакімі розписалися у воротах гостей, хоча ПСЖ міг забити і третій – Вітінья не реалізував пенальті. Лондонці відповіли лише одним голом на 76-й хвилині – забив Сака.