ПСЖ – Арсенал: УЄФА визначив найкращого гравця вирішального півфіналу Ліги чемпіонів
08:30 - Читать на русском
Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі отримав визнання за свій виступ у Лізі чемпіонів.
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27’ Фабіан Руїс
72’ Ашраф Хакімі
27’ Фабіан Руїс
72’ Ашраф Хакімі
Ашраф Хакімі став головним героєм півфінального поєдинку Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом з рахунком 2:1.
Піжонський пенальті Вітіньї у відеоогляді матчу ПСЖ – Арсенал – 2:1
Правий захисник не лише відпрацював у захисті, а й відзначився важливим голом на 72-й хвилині, зробивши вирішальний внесок у вихід команди до фіналу.
Цього сезону в активі Хакімі вже 7 забитих м’ячів та 14 результативних передач у 45 клубних матчах.
У вирішальному матчі турніру парижани зустрінуться з Інтером.
ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді
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