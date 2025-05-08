Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі отримав визнання за свій виступ у Лізі чемпіонів.

Ашраф Хакімі став головним героєм півфінального поєдинку Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом з рахунком 2:1.

Піжонський пенальті Вітіньї у відеоогляді матчу ПСЖ – Арсенал – 2:1

Правий захисник не лише відпрацював у захисті, а й відзначився важливим голом на 72-й хвилині, зробивши вирішальний внесок у вихід команди до фіналу.

Цього сезону в активі Хакімі вже 7 забитих м’ячів та 14 результативних передач у 45 клубних матчах.

У вирішальному матчі турніру парижани зустрінуться з Інтером.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді