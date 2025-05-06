"Я не готую щось особливе. Йдеться про переживання конкретної дати, конкретного матчу. Я думаю, що саме такий стан розуму має бути у команди, ми на це заслужили. Ми повинні зіграти свій матч-відповідь і перемогти.

ФІФА вигідно, щоб у фінал Ліги чемпіонів вийшли ПСЖ та Інтер – є причина

Мені пощастило знати Мікеля Артету, коли я був гравцем. Він був дуже молодим, і я пам'ятаю його як сильну особистість. Він був великим гравцем, тепер великий тренер. Я бажаю йому всього найкращого, але не у завтрашньому матчі.

Наші переваги? Я не думаю, що у команди є одна лінія, яка перевершує іншу. Гадаю, що це великий успіх цього ПСЖ. Ми намагаємося повторити той самий механізм щоматчу. Це нелегко зробити, це вимагає дуже чіткого мислення та принципів. Завтрашній матч буде важким. Він складний на папері, але ми намагатимемося повторити те, що ми робили з першого дня. З нашою якістю я бачу переваги.

Наша команда отримала багато похвал за те, як вона грає та атакує. Футбол – це видовище. Я думаю, ми цього досягли. Якщо похвала йде від людей, які не є нашими вболівальниками, та пов'язана з нашими виступами, це чудово.

Ми обов'язково будемо страждати, бо наші суперники мають несприятливий результат. Нам потрібно максимально відповідати своїй грі в першому матчі, щоб виграти матч-відповідь і залишитися вірними своїм ідеям.

Результат визначає все. Матч може скластися так чи інакше. Якщо матч складеться не так, як ми хочемо, ми постараємося поводитися так само, як у першому матчі. Але матч-відповідь буде зовсім не схожий на перший.

Дембеле? Він тренувався з командою два дні. Завтра він буде у моєму розпорядженні.

Кого хочу бачити суперником у фіналі? Я спітнів, просто думаючи про півфінал між Барсою та Інтером. Я хочу лише одного у фіналі: щоб там був ПСЖ. У мене є певне минуле, і ця любов, ця прихильність, яку я відчуваю до Барси, ніколи не зникне", – наводить слова Луїса Енріке RMC Sport.

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