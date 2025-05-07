ПСЖ у рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/2 фіналу ЛЧ ПСЖ – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась з рахунком 1:0 на користь паризького клубу.

ПСЖ – Арсенал: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко прогнозовано потрапив на банку. Також повз основу пролетів Усман Дембеле. Нападник ще у Лондоні зазнав розтягнення м'яза підколінного сухожилля правого стегна, але французькі ЗМІ очікували побачити його в старті на матч-відповідь. Луїс Енріке залишив його у запасі.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Хвіча, Барколя, Дуе

Запасні: Сафонов, Тенас, Рамуш, Дембеле, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлу, Заїр-Емері, Беральдо, Тап, Мбай

Арсенал: Райя – Тімбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі – Едегор, Партей, Райс – Сака, Меріно, Мартінеллі

Запасні: Нету, Сетфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Троссар, Жоржінью, Стерлінг, Калафйорі, Батленд-Оєдеджі, Генрі-Френсіс, Нванері

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