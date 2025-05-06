"Якщо Арсенал залишиться в грі до останніх 15-20 хвилин і зможе забити, у них буде шанс. Тоді тиск трибун, замість того щоб допомагати ПСЖ, почне грати проти них. Адже всі чекають від них не просто фіналу, а перемоги в Лізі чемпіонів.

Ярмолюк перевершив усіх в АПЛ, трансфер Таловєрова, Забарному знайшли топ-клуб після історичного тріумфу – це не ПСЖ

Так, ПСЖ добре зіграв на Емірейтс, а Арсенал виглядав не надто яскраво, але у матчі-відповіді все буде інакше. Я впевнений, що цього разу вони покажуть кращу гру", – наводить слова Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, перший поєдинок між Арсеналом та ПСЖ завершився мінімальною перемогою парижан (0:1). Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 7 травня, початок о 22:00.

Борнмут здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом – Забарний провинився з голом, але кілька разів врятував