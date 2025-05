У таборі Арсенала перед першим півфіналом проти ПСЖ ніби щось відчували. Керівництво подавало протест через першу гру в Лондоні, адже "каноніри" на основному етапі ЛЧ фінішували вище і за парижан, і за Реал – а вирішальний матч знову довелося проводити на виїзді. Після скарги англійців правила змінили.

"Ми тут, щоб творити історію": Артета – про шанси Арсенала відігратися проти ПСЖ

Але починати все одно треба було вдома. Можливо, на господарів тиснув той факт, що вдома треба забезпечити максимальний гандикап – хоча більш важливою стала втрата Парті, яка капітально поламала гру в центрі. Так чи інакше, Арсенал зазнав мінімальної поразки в рахунку, однак по грі фіаско здалося об'ємнішим.

По-перше, підопічні Мікеля Артети виявились неготовими до опускань Дембеле аж у опорну зону, внаслідок чого швидко повторився гол ПСЖ з матчу на Енфілді. Десь із середини першого тайму команда адаптувалась, але до такого Мікель Артета мав готувати ще на теорії.

По-друге, оборонці Арсенала слабко виглядали у боротьбі з прудконогими вінгерами ПСЖ. Той же Хвіча і асист виконав, і трьох захисників обігрував, і пенальті міг заробити. Шалені проблеми виникали і з Дуе.

- IT ONLY TOOK 3 MINUTES FOR DEMBELE TO SCORE A GOAL! pic.twitter.com/0eLQ1q42Ws — VAR Hub (@VARHub) April 29, 2025

- Here's the penalty call from PSG pic.twitter.com/YwNT1ilqsK — VAR Hub (@VARHub) April 29, 2025

Дещо згодом їхні рейди зуміли опанувати, однак ривки парижан на просторі відверто лякали фанів "канонірів". Та і їхню команду теж. Арсенал не розігрував стандарти через короткі передачі, побоюючись контратак ПСЖ. Крім того, Саліба не йшов у штрафний, хоча зазвичай Вільям тисне на захисників і голкіпера до останнього (його суто фізично дуже важко стримати).

По-третє, Арсенал жахливо проявив себе у позиційному наступі, нічого не створивши після 56-ї хвилини. Лондонці добре працювали на перехідних фазах, а також непогано виходили з-під тиску на власній половині поля – але далі справи йшли слабко. У першому таймі слабко працював перехід із білд-апу в фазі розвитку атаку, а по перерві не вдавалося перейти у фазу завершення.

Показово, що Арсенал створював моменти й підіймав xG лишень на короткому проміжку часу, хоча постійно додавав у очікуваній гостроті

Частково проблеми була пов'язана із дискваліфікацією Парті, внаслідок якої додаткову оборонну роботу отримав Райс, а Меріно довелося більше відпрацьовувати позаду. Їм бракувало злагодженості як біля своїх воріт, так і біля чужих. До того ж Райс не зміг відкриватись під проникні передачі в штрафний чи протягувати туди м'яч на дриблінгу, адже починав із занадто низьких позицій.

Як показав матч із Борнмутом на вихідних, ця проблема вже не повинна простежуватись у Парижі. Парті повернувся в опорну, а Райс став тероризувати класними обіграшами та ривками за спину центрбекам. Власне, Деклан і гол забив.

Забарний рятує при ривку Райса pic.twitter.com/H4Csly1GYl — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) May 3, 2025

Невдале висування Забарного на Мартінеллі й ривок Райса за спину pic.twitter.com/xhoJkNu3HR — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) May 3, 2025

Забарний рятує при подачі на Райса pic.twitter.com/e42522aafv — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) May 3, 2025

Меріно ж завдяки камбеку Томаса зможе діяти у ролі фальшивої дев'ятки. Зза час відсутності Хаверца баскський центрхав встиг трансформуватись у мобільного нападника, забувши про глибоку оборону. Великою мірою, ПСЖ забив гол саме через втрату звичок, притаманних півзахисникам.

Мікель висмикнувся у персональний пресинг (не оцінивши простір), а в завершення не перемкнувся на Дембеле перед штрафним (хоча мав робити це "на автоматі").

Поєдинок проти Борнмута, між іншим, завершився поразкою Арсенала. З одного боку, не по грі – "вишні" забили двічі зі стандартів, а так особливого нічого й не створили. З іншого, "каноніри" виглядали вайлувато після 55-ї хвилини, знову провалившись у позиційній атаці.

Крім того, пропущені голи зі стандартів – це давня проблема північних лондонців, адже 48% ударів після штрафних / кутових / аутів завершуються голами у воротах Раї.

"They are definitely not good enough."



Jamie Redknapp says Arsenal need to improve on defending set pieces ? pic.twitter.com/mW39jqLg1H — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 3, 2025

Цей факт лякає, хоча ПСЖ теж занадто багато пропускає у таких ситуаціях. 21% усіх допущених парижанами моментів прилетів саме після них. Власне, у Лондоні французи й пропустили після навісу зі штрафного, який легко замкнув Меріно – гостей врятував офсайд. Саме тому Арсенал перетворював у стандарт будь-яку зупинку в грі.

- MERINO SCORES AGAIN!!!!! THE GAME IS TIED. pic.twitter.com/TQnHd5r8ci — VAR Hub (@VARHub) April 29, 2025

- The goal is being checked for a possible offside. pic.twitter.com/TDe8vYlRlI — VAR Hub (@VARHub) April 29, 2025

Значно більше лондонських фанів тривожить інший факт. Три із чотирьох півфіналістів виставили на ігри чемпіонату резервний склад – і лише Мікель Артета кинув на Борнмут основу. Приймати таке рішення перед матчем-відповіддю у півфіналі ЛЧ, де треба відігруватись з 0:1, та ще й проти такого страшного ПСЖ... Це якийсь абсурд. У багатьох вболівальників Арсенала майже зникла віра в камбек.

Втім, списувати північних лондонців зарано. ПСЖ теж є за що переживати. Друга зустріч з Астон Віллою продемонструвала, що парижани страждають ментальною нестабільністю – вони просто кинули грати після 2:0 на свою користь, а їхню оборону просто знищували. Поєдинок на Емірейтс теж розчаровував, адже після крутого старту команда втратила контроль над грою, так до кінця його й не відновивши.

Є і суто тактичні проблеми. Найголовніша з них проявилась зовсім недавно – Астон Вілла й Ніцца завдали поразок ПСЖ, систематично перевантажуючи опорну зону. Суперники відкривались таким чином, щоб Невеш, Вітінья й Фабіан Руїс висмикнулись із центру, а у вільний простір заходив четвертий гравець. Арсенал теж так спробував, заповнюючи простір Льюїсом-Скеллі.

Для Майлза зміщення в центрі є базовими, що погіршувало ситуацію. На вільного футболіста мав висмикуватись хтось із оборони, що відкривало шпарини для вривань за спини. Луїс Енріке обрав найбільш дивний варіант, відправляючи на підстраховку Хакімі – йому доводилось долати значну дистанцію, але Ашраф не встиг, обігрувався на дриблінгу або зависав між позиціями.

Тепер же центр поля зможе прошивати ще й Райс, який отримає більше свободи. Наявність Парті – теж величезний плюс, адже він і без м'яча стійкий, і має високий темп передач, і любить комбінувати на флангах. Арсенал отримає значно більше гнучкості в атаці.

Але чи зможе оборона збалансувати усе це? Вінгери ПСЖ закошмарили "канонірів" в перші 20 хвилин, а свіжі нападники виходили віч-на-віч в останні 15 – та й вривання Фабіана Руїса з глибини не слід забувати (він навіть пробивав у стійку).

У загально атакувальну статистику ПСЖ навіть важко повірити. За результативністю у всіх турнірах парижани поступаються тільки Барсі (135 голів), а за очікуваними забитими вони лідирують серед усіх представників топ-5 ліг (138,2 xG). Також Париж є першим у Європі за кількістю ударів (1012), влучань у площину (420) та моментів (250+). Особливо вражає форма Дембеле – Усман є найкращим бомбардиром провідних чемпіонатів у 2025 році, забивши 25 м'ячів.

Тим не менш, аж надто багато моментів у Лондоні французи не створили, а за всіма статистичними показниками захист Арсенала залишається найкращим в Лізі чемпіонів (або другим після Інтера).

ПСЖ тим же похизуватись не може. Достатньо згадати, як Рашфорд шматував оборону Луїса Енріке в Бірмінгемі – а тут і Сака, і Мартінеллі на флангах. Вінгерів Арсенала згадано не просто так. Вони мали забивати у лондонській зустрічі (Доннарумма врятував), а той же Хакімі страшно вразливий у грі 1-в-1 – Ашраф перемагає лишень у 40% подібних дуелей. "Каноніри" вміло цим користувались.

Із Нуну Мендешем так просто не буде, але той же Сака взяв моду час від часу переходити ліворуч (колись він там і починав). І такі переходи теж створювали моменти. Втім, у Луїса Енріке є свої козирі.

Арне Слот називав ПСЖ найбільш досконалим суперником. Париж залишається таким практично для всіх. Колектив демонструє догматичний футбол, працюючи від володіння, але Луїс Енріке відточив стиль ледь не до ідеалу. Його фундаментом є шалена універсалізація, внаслідок якої 8 з 10 польових футболістів можуть опинитись в будь-якій позиції – і все це буде ефективно працювати

Показово, що у складі є одразу чотири футболісти, які були залучені до 5+ голів у Лізі чемпіонів 2024/25 – це Дембеле (10, Хакімі (7), Барколя (7) і Дуе (5). Даний факт багато говорить про різноманітність векторів і варіантів атак. Ще більше про неї свідчить статистика участі в комбінаціях з ударним завершенням.

Саме ця мобільність і вилилась у пропущений гол. Втім, Арсенал теж гнучкий – чого тільки коштує схема з трьома "десятками" в центрі, яка нівелювала атаки Реала й створювала більшість при позиційних атаках. А парижани теж не завжди готові до нестандартних переміщень.

Пресинг і контрпресинг у ПСЖ вкрай сильний, однак шокувати ним Арсенал не вдалося (на відміну від Ліверпуля). Лондонці за ефективністю просувань під тиском на власній половині переважають 92% команд АПЛ. Втім, у Парижа схожа історія – завдяки інтелекту Невеша й Моутінью французи мають канали для передач навіть у найбільш скрутних умовах.

Словом, суперники відносно рівні. Так, за французів грає фактор відпочинку на вихідних, але вихід основою проти Борнмута не слід аж надто переоцінювати. Однією з головних чеснот лондонців у поточному сезоні стала фантастична фізуха – перебігати "канонірів" просто нереально. Наприклад, Едегор, Меріно та Райс у першому таймі з Реалом на Емірейтс пробігли на три кілометри більше за найкращого мадридця.

Навряд чи нас чекають 4:3, як у вівторок на Джузеппе Меацца, але півфінал на Парк де Пренс обіцяє стати хорошим по-своєму.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кімпембе – Жоржінью, Габріел, Хаверц, Жезус, Томіясу – усі з Арсенала

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Арсенал

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Хвіча, Дембеле, Дуе

Арсенал: Рая – Тімбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі – Едегор, Парті, Райс – Сака, Меріно, Мартінеллі

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Теоретично фаворитом є ПСЖ. Французи грають вдома, у них є перевага в один гол, їхня кадрова ситуація – ідеальна. До того ж, вони майже однаково сильні у всіх режимах гри з м'ячем. Команда не слабша за Арсенал при атаках на просторі, однозначно потужніша в позиційній атаці й дуже стійка під тиском.

Без м'яча переконливіше діють "каноніри", які не мають структурних провисань у позиційному захисті й непогано балансують атаку. Втім, при обороні на стандартах суперники однаково вразливі. А голкіпери – однаково прекрасні, хоча у Раї явно краще йде гра ногами.

Перебирати по десятому колу плюси й мінуси команд не станемо. Вони плюс-мінус б'ють один одного. Здається, у Парижі все залежатиме від трьох факторів – тактичної підготовки (тут Енріке не здивує, а от Артета може), реалізації (тут ПСЖ ефективніший) і випадковостей.

Матч може завершитись з будь-яким рахунком – і навіть серія пенальті здається цілком ймовірною. Прогноз щодо переможця не дамо, але у тотал більше 2,5 чомусь віриться. Арсеналу так чи інакше необхідно забивати двічі, а значить ПСЖ отримає простір. Навряд чи після чотирьох пропущених голів від Крістал Пелас і Борнмута лондонці завершать "сухо".

