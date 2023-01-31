Вінгер збірної Бельгії Торган Азар так і не зміг пробитися до основного складу дортмундської Борусії. У зв'язку з цим бельгієць вирішив прийняти пропозицію ПСВ в останній день зимового трансферного вікна.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний, Бєсєдін і Кривцов уже закордоном, провали Іско та Барселони

Як інформує офіційний сайт ейндховенського клубу, Азар змінив клуб на правах оренди. У стані "червоно-білих" Торган виступатиме у футболці з 11-м номером. Voetbal International повідомляє, що Азар матиме право грати за ПСВ у Лізі Європи.

29-річний вінгер покликаний замінити тих, хто пішов з ПСВ у зимове трансферне вікно, – Коді Гакпо і Ноні Мадуеке.

Борусія Д здолала Байєр і скоротила відставання від Баварії – Хабі Алонсо втратив переможну серію