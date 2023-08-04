Суперкубок Нідерландів

Фейєнорд – ПСВ – 0:1

Гол: Ланг, 79

ПСВ виграв Суперкубок Нідерландів третій сезон поспіль. У двох попередніх сезонах ейндховенці двічі брали гору над Аяксом (4:0 і 5:3), зараз же від них постраждав новий чемпіон країни - Фейєнорд.

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Єдиний м'яч у роттердамській зустрічі був забитий у кінцівці – відзначився новачок ПСВ Ноа Ланг, який перейшов із Брюгге. Команда Петера Боса зламала оборону чемпіона за допомогою триходівки. Ісмаель Сайбарі уникнув офсайдної пастки і увірвався до штрафного Фейє, щоб в один дотик перевести м'яч на Ланга, який набігав – і Ноа не підвів. Велика доля заслуги в цьому взятті воріт належить також Олів'є Боскальї, який довгою передачею вперед почав гольову атаку.