ПСВ та Гронінген сподіваються на повернення Роббена

Нідерландські клуби ПСВ та Гронінген мріють про повернення Ар’єна Роббена у їх команду.

"Було б справжньою мрією, якби він приєднався до нас і пішов з футболу тут. Ми повинні хоча б мріяти про це", – сказав генеральний директор гронінгена у коментарі для Dagblad Noorden.

Роббен підтвердив, що покине Баварію влітку

"Ми завжди зацікавлені в хороших гравцях, а Ар'єн – хороший гравець", – сказав головний тренер ПСВ Марк ван Боммель.

Роббен розповів про найважчий момент кар'єри в Баварії

Нагадаємо, Роббен нещодавно підтвердив, що залишить Баварію влітку 2019 року. Нідерландський вінгер виступав за Гронінген у 2000-2002 роках, на його рахунку 52 матчі за команду. Наступні 2 роки Роббен провів саме у ПСВ, де зіграв 75 ігор.