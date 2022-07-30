ПСВ переміг Аякс у битві за Суперкубок Нідерландів з 8-ма голами – втікач з Москви оформив хет-трик і встановив рекорд
Аякс та ПСВ матчем за Суперкубок відкрили сезон 2022/23 у Нідерландах. Результат дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.
Суперкубок Нідерландів-2022
Аякс – ПСВ – 3:5
Голи: Бергвейн, 15, Антоні, 54, Кудус, 72 – Тіль, 32, 45+2, 69, Гакпо, 65, Сімонс, 90+1
Вилучення: Бессі, 76 (пряма червона, Аякс)
"Божі сини" стартували доволі агресивно, що конвертувалось у фантастичний гол літнього новачка Стевена Бергвейна. Хавбек просто вгатив у дальню дев'ять з меж штрафного майданчика.
ПСВ взяв гру під свій контроль і вже до свистка на перерву вів у рахунку. Оформити дубль вдалось Гусу Тілю. Півзахисник, який покинув московський Спартак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, двічі головою результативно замкнув подачі з лівого флангу від Коді Гакпо.
Антоні одразу після перерви зрівняв ситуацію на табло, але не надовго. Гакпо забив вже за 10 хвилин, а кількома миттєвостями пізніше Тіль оформив хет-трик і встановив рекорд Суперкубка Нідерландів, ставши першим гравцем, який забив тричі.
Здавалось, що гол Кудуса відновив інтригу, але Бессі отримав пряму червону і її поховав. Фінальний штрих був за ПСВ. Це Хаві Сімонс у доданий арбітром час забив і встановив остаточні цифри на табло – 5:3. "Фермери" після 6-річної перерви таки здобувають Суперкубок. Для них це вже 12 такий трофей.
Ліверпуль виграв Суперкубок Англії, перегравши Ман Сіті – Нуньєс забив і заробив пенальті, Холанд провалив дебют