Аякс та ПСВ матчем за Суперкубок відкрили сезон 2022/23 у Нідерландах. Результат дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.

Суперкубок Нідерландів-2022

Аякс – ПСВ – 3:5

Голи: Бергвейн, 15, Антоні, 54, Кудус, 72 – Тіль, 32, 45+2, 69, Гакпо, 65, Сімонс, 90+1

Вилучення: Бессі, 76 (пряма червона, Аякс)

"Божі сини" стартували доволі агресивно, що конвертувалось у фантастичний гол літнього новачка Стевена Бергвейна. Хавбек просто вгатив у дальню дев'ять з меж штрафного майданчика.

ПСВ взяв гру під свій контроль і вже до свистка на перерву вів у рахунку. Оформити дубль вдалось Гусу Тілю. Півзахисник, який покинув московський Спартак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, двічі головою результативно замкнув подачі з лівого флангу від Коді Гакпо.

| 32 Minutos



Gol do PSV!



Guus Til

Cody Gakpo



Ajax

PSV



| Johan Cruijff Schaal 2022/23pic.twitter.com/5lbfvifdcy — AFC Ajax Brasil (@AFCAjaxBrasil) July 30, 2022

Novamente ele, novamente de cabeça!! Guus Tilpic.twitter.com/78qNVUajzx — PDR Sports (@PDRsports) July 30, 2022

Антоні одразу після перерви зрівняв ситуацію на табло, але не надовго. Гакпо забив вже за 10 хвилин, а кількома миттєвостями пізніше Тіль оформив хет-трик і встановив рекорд Суперкубка Нідерландів, ставши першим гравцем, який забив тричі.

Guus Til Hattrick

Ajax 2-4 PSG Eindhoven#JohanCruijffSchaalpic.twitter.com/0HYaCz9tzH — Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) July 30, 2022

Здавалось, що гол Кудуса відновив інтригу, але Бессі отримав пряму червону і її поховав. Фінальний штрих був за ПСВ. Це Хаві Сімонс у доданий арбітром час забив і встановив остаточні цифри на табло – 5:3. "Фермери" після 6-річної перерви таки здобувають Суперкубок. Для них це вже 12 такий трофей.

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