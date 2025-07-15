Воротар Байєра Матей Коварж перейшов в ПСВ, інформує офіційний сайт "фармацевтів". Нідерландський клуб підписав контракт з 25-річним чехом на правах оренди з правом викупу при виконанні певних умов.

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Термін угоди не розкривається. За даними Transfermarkt, контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

Матей виступав за Байєр з серпня 2023 року, відколи перейшов з Манчестер Юнайтед за 5 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він провів 15 матчів, в 9 з яких зберіг ворота "сухими".

В особі Коваржа ПСВ знайшов конкурента для воротаря Ніка Олія. Нідерландець перейшов з роттердамської Спарти цього літа, і чинний чемпіон почав шукати йому конкурента. Спочатку розглядався Даніель Перец з Баварії, але переговори з мюнхенцями пройшли не так добре, тому ПСВ вибрав Коваржа.