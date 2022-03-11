У четвер в 1/8 фіналу турніру відбулись перші поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/8 фіналу

Марсель – Базель – 2:1

Голи: Мілік, 19 (пен.), 68 – Еспозіто, 79

Лестер – Ренн – 2:0

Голи: Олбрайтон, 30, Іхеаначо, 90+3

Буде-Глімт – АЗ – 2:1

Голи: Пеллегріно, 39, Сольбаккен, 90 (пен.) – Абухляль, 73

ПСВ – Копенгаген – 4:4

Голи: Гакпо, 21, 70, Доан, 50, Захаві, 85 – Йоганнессон, 6, Б'єль, 23, 78, Лерагер, 43

Нереалізований пенальті: Гакпо, 63 (ПСВ)

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Марсель у першому матчі за вихід у чвертьфінал Ліги конференцій здолав Базель. Долю зустрічі вирішили два влучних удари Аркадіуша Міліка: у першому таймі поляк відкрив рахунок з пенальті, а по перерві з гри поцілив у дев'ятку. Еспозіто під кінець матчу один гол відквитав, але цього виявилось замало для успішного підсумку поєдинку.

Лестер не без проблем впорався з Ренном. Господарі вперше забили в середині першого тайму – другого гола довелось чекати більш ніж годину. Вже у доданий час Іхеаначо влучним ударом окреслив непогані перспективи для англійців на чвертьфінал.

Справжній трилер влаштували ПСВ та Копенгаген. Данці вийшли вперед вже на початку матчу. Пропустивши в середині тайму – копенгагенці буквально у наступній атаці знову повели, а за мить до перерви взагалі зробили серйозну заявку на перемогу. Після відпочинку нідерландці знову скоротили рахунок до мінімум, а згодом мали шанс відновити статус-кво, однак автор першого гола з пенальті не зумів оформити дубль. Коді зумів реабілітуватися вже за сім хвилин, влучно пробивши низом по центру воріт. Наприкнці поєдинку команди знову обмінялись голами, розписавши феєричну нічию 4:4.

У ще одному матчі сенсація цьогорічного розіграшу Ліги конференцій і кривдник Зорі у груповому етапі – Буде-Глімт здолав АЗ. Забивши в середині першого тайму, господарі дозволили супернику зрівняти по перерві, однак на останній хвилині завдяки пенальті вирвали перемогу.

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