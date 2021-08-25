ПСВ та Бенфіка зустрічалися в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція ПСВ – Бенфіка стартував о 22:00 за Києвом. Перший поєдинок у Португалії завершився з рахунком 2:1 на користь лісабонців. Роман Яремчук тоді відзначився асистом, а у цьому матчі знову вийшов із перших хвилин.

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Попри гандикап першого матчу, шанси Бенфіки погіршились після вилучення у середині першого тайму Лукаса Веріссімо. Гра у меншості змусила "орлів" майже забути про атаку.

Після перерви португальці відверто грали на відбій, а ПСВ марнував епізод за епізодом. Тренер Бенфіки на 61-й хвилині замінив українського форварда, випустивши молодого нападника Рамоса. Все ж гравці Бенфіки витримали необхідну нічию та прорвались у груповий етап Ліги чемпіонів.

Бенфіка у меншості втримала нічию з ПСВ, прорвавшись у груповий етап ЛЧ за сумою двох матчів – Яремчук зіграв 61 хвилину