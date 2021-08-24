Бенфіка виграла домашню зустріч проти ПСВ з рахунком 2:1, однак другий тайм на Да Луж португальські вболівальники бажали б забути. Нідерландці повністю переграли "орлів" і лише дивом не вивезли нічию, тож у Ейндховені фаворитом пари вважалися підопічні Ругера Шмідта. Німецький коуч навіть не став вносити зміни до складу, а от Жорже Жезуш провів ротацію – замість Діогу Гонсалвеша на правому фланзі оборони вийшов Жілберту, а Піцці в атаці замінив Таарабт. Яремчук вийшов в основу у четвертому матчі поспіль.

"Ти у нас єдина": Лунін, Яремчук, Маліновський і Ко вітають з Днем Незалежності, сюрприз від легендарних легіонерів

Господарі одразу зі стартовим свистком захопили ініціативу, швидко всадивши Веріссімо на жовту картку (Лукас притримав Гакпо двома руками). ПСВ тримав м'яч і нічого не дозволяв Бенфіці в перші 15 хвилин, однак комбінаціям не вистачало просування та гостроти. Вони з'явилися в середині першого тайму: вже на 17-й хвилині Гакпо міг вийти віч-на-віч з Влаходімосом (голкіпер випередив Коді), на 23-й Макс завершив позиційну атаку пострілом з лівого кута карного майданчика (в руки воротарю), а на 26-й Рамальйо замикав подачу Макса зі стандарту на дальню стійку – захисник пробив неточно, та ще й в офсайд потрапив.

Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та

насолоджуйся переглядом топових матчів!

Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka

та коктейлі тут.

Бенфіка змогла дещо заспокоїти гру в цей період, але контргри у гостей не було. Втім, на 28-й хвилині саме вони могли відкрити рахунок внаслідок прориву Таарабта до штрафного – там португальці кілька разів обігрались один з одним (Яремчук взяв участь у моменті) й виграли всі підбирання. Зрештою, все завершилось ударом Рафи Сілви метрів з п'яти з рикошетом. Вище воріт! ПСВ моментально відповів подачею Гьотце з правого флангу на Гакпо з відскоком м'яча на лівий край карного майданчика. Макс вистрілив звідти у ближній кут, але влучив у зовнішній бік сітки!

Ще за дві хвилини ігрова ситуація круто змінилась: центрбек Веріссімо у боротьбі за Гакпо заїхав йому ліктем в обличчя й отримав другу жовту – Бенфіка залишилась у меншості! Жорже Жезуш, однак, не став знімати когось із форвардів заради нового захисника, за що ледь не поплатився. Вже на 35-й хвилині Мадуеке мав нагоду вивести ПСВ вперед, змістившись з правого флангу в центр і закрутивши м'яч під дальню стійку (трохи неточно), а на 42-й він же отримав проникний пас від Захаві, відтер від себе Отаменді й опинився прямо перед Влаходімосом – бути б голу, якби голкіпер не парирував удар низом.

Другий тайм Бенфіка розпочала у тому ж складі, але на 55-й хвилині Вертонген таки вийшов на поле, змінивши Таарабта. При цьому команда трималася більш-менш спокійно – португальці навіть кутові заробляли, а у ПСВ на перших хвилинах не виходило бодай якось загострити гру. На 58-й "орли" взагалі могли відкрити рахунок внаслідок обрізки Мадуеке в центрі поля та контратаки 3-в-1 – її розганяв Яремчук, але інші захисники встигли повернутись, відтіснивши Романа дещо відтіснили вправо. Нападник завершив перспективний момент дальнім пострілом вище воріт, а ще за три хвилини відправився на "банку". Замість українця випустили Рамуша.

У ейндховенців довго нічого не виходило, однак на 62-й хвилині вони змарнували фантастичний момент – Гакпо увірвався на правий край штрафного й викотив прострільну передачу на Захаві, якому залишалося влучити у порожні ворота метрів з п'яти, однак Еран влучив у поперечину! Після цього епізоду іцініатива повернулася до господарів.

У середині другого тайму вони тиснули без упину, закривши Бенфіку на її третині поля. Щоправда, темп нідерландців постійно збивався через купу замін у складі обох команд, тож за цей період у ПСВ можна згадати тільки два удари – на 73-й хвилині Сангаре метрів з 22-з вистрілив у правий нижній кут, а на 77-й Гакпо пробив з дальньої дистанції під поперечку. В обох випадках "орлів" виручив Влаходімос. Свіжі ж нападники ж нічим не допомагали Бенфіці.

В завершальній частині зустрічі ПСВ навалився на португальців всіма силами. Господарям необхідно було забити всього один гол – і вони створили достатньо нагод, аби зробити це, однак голкіпер "орлів" стояв насмерть. Зокрема, він врятував на 86-й хвилині, виконавши подвійний сейв після вривання Вертессена на правий край штрафного й ударів з близької дистанції, а на 88-й він же взяв постріл Захаві метрів з 20-ти по центру.

У компенсований час господарі мали і штрафні, і небезпечні подачі, але Бенфіка трималася. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої португальці прорвалися у груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА!

Лига чемпионов: Ференцварош не смог повторить подвиг Реброва, Лудогорец вылетел от Мальме – украинцев в группе не будет

Ліга чемпіонів: Ференцварош не зміг повторити подвиг Реброва, Лудогорець вилетів від Мальме – українців у групі не буде