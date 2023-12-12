ПСВ у рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між ПСВ і Арсеналом стартує о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна на MEGOGO. Олександр Зінченко розпочне зустріч у запасі.

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Стартові склади

ПСВ:

Арсенал:

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