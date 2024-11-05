ПСВ розбив Жирону в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ПСВ – Жирона в цій новині на "Футбол 24".

ПСВ повів у рахунку на 16-й хвилині: Тіллман вкинув з аута до штрафного, а Фламінго переправив м'яч у ворота – не обійшлось без рикошету. На 33-й хвилині Тіллман подвоїв перевагу – Малік отримав м'яч на лівому фланзі, увірвався у штрафний і потужно пробив низом – 2:0.

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На початку другого тайму Арнау Мартінес підвів Жирону, отримавши другу жовту. Після цього ПСВ забив ще тричі: гол Сайбарі скасували через фол, Бакайоко забив дальнім ударом, а Крейчі зрізав м'яч у власні ворота, тож арбітр зафіксував рахунок 4:0.