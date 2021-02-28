ПСВ – Аякс: Тадіч тікав до автобуса від розлючених фанатів через ганебне святкування рятівного гола
Півзахисник Аякса Душан Тадіч став головною дійовою особою центрального матчу нідерландської першості проти ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів 2020/21, 24-й тур
ПСВ – Аякс – 1:1
Голи: Захаві, 39 – Тадіч, 90+2, (пен.)
Кінцівка матчу ПСВ – Аякс вийшла неймовірно спекотною – Думфріс рукою відбив м'яч, через що арбітр призначив пенальті в компенсований час. Тадіч його реалізував, після чого підбіг до Думфріса та почав святкувати.
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Конфлікт на полі дуже розгнівав фанатів ПСВ, які були готові розірвати серба на шматки. Гравця до клубного автобуса супроводжували троє охоронців, а у бік Тадіча летіли монети та лунало безліч образ.
Зазначимо, що нічия між грандами Ередивізі дозволила Аяксу зберегти відрив у 6 очок від ПСВ у боротьбі за перше місце.
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