Чемпіонат Нідерландів 2020/21, 24-й тур

ПСВ – Аякс – 1:1

Голи: Захаві, 39 – Тадіч, 90+2, (пен.)

Кінцівка матчу ПСВ – Аякс вийшла неймовірно спекотною – Думфріс рукою відбив м'яч, через що арбітр призначив пенальті в компенсований час. Тадіч його реалізував, після чого підбіг до Думфріса та почав святкувати.

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Конфлікт на полі дуже розгнівав фанатів ПСВ, які були готові розірвати серба на шматки. Гравця до клубного автобуса супроводжували троє охоронців, а у бік Тадіча летіли монети та лунало безліч образ.

Зазначимо, що нічия між грандами Ередивізі дозволила Аяксу зберегти відрив у 6 очок від ПСВ у боротьбі за перше місце.

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