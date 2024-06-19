"Перші 20-25 хвилин ініціатива була в нас. Була проблема у фінальній третині, але після першого забитого м’яча румуни в себе повірили, а наші не могли отямитися.

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Психологія у румунів дуже сильна. За півроку тут я побачив, як у матчах чемпіонату люди вбиваються за результат. Фізично вони добре підготовлені. Вони могли б ще один матч за день в такому темпі відіграти. Не можна сказати, що наші не хотіли перемогли, однак в цьому конкретному матчі більше завзяття було у Румунії, тому що вони грали як востаннє.

Мені здається, що наші хотіли завдяки майстерності взяти результат. Я впевнений, що зі словаками такого не повториться", – сказав Ауссі в інтерв'ю для УФ.

До слова, Ауссі розпочинав свою кар'єру у складі Шахтаря U-17, пізніше перейшовши до академії Динамо. У січні 2024 приєднався до ЧФР Клуж на правах оренди, але за основну команду він зіграв лише 11 хвилин.

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