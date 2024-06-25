"Психологічно завтра буде не складно. Ми їдемо не за нічиєю, ми їдемо за трьома очками і ми хочемо виграти завтрашній матч. Лише в останні п'ятнадцять хвилин ми будемо знати, який результат нас влаштовує, але це не має значення.

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Ми обов'язково будемо стежити за тим, що відбувається в паралельному матчі. Але перш за все, ми повинні зосередитися на собі.

Завтра ми маємо виступити на вищому рівні. Україна є сильною командою, що було підтверджено на цьому чемпіонаті Європи і під час підготовки. Проти Англії, зокрема, Україна була просто кращою командою", – цитує Тедеско HLN.

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок збурної України проти Бельгії відбудеться 26 червня о 19:00.

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