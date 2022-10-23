Львівський клуб освіжив свій транспортний засіб – вийшло стильно, модно і у дусі часу.

Карпати у соціальній мережі Instagram презентували оновлений дизайн клубного автобуса. Він виконаний у традиційних для "левів" темно-зелених кольорах. На ньому зображено емблему клубу, лева, логотип спонсора, а позаду – воїна.

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"Прямуємо до нових перемог", – вказано під відео, де транспортний засіб рухається проспектом Свободи у Львові.

Нагадаємо, після 9-ти турів Карпати у турнірній таблиці групи А Першої ліги йдуть другими, маючи у своєму активі 19 очок. Від Полісся львів'яни відстають на 6 очок.

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