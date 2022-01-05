Сьогодні у інший світ відійшов лікар київського Динамо Володимир Малюта.

Повідомлення про смерть фахівця, якого ще у 1975 році запросив у команду Валерій Лобановський, без жодних деталей опублікував офіційний сайт Динамо.

Помер легендарний лікар Динамо та збірної України

Виданню Meta-ratings вдалося дізнатися, що Володимир Малюта до останнього дня був відданий справі. 80-річний лікар помер на своєму робочому місці. У нього зупинилося серце.

Володимир Малюта є кавалером Ордену князя Ярослава Мудрого, орденів "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів, Заслуженим лікарем України, автором та співавтором безлічі монографій та книг з наукової та практичної медицини.

Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського