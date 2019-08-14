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Пройшов повз – епічний фейл голкіпера в азійській Лізі чемпіонів

11:52 751 Читать на русском
Пройшов повз – епічний фейл голкіпера в азійській Лізі чемпіонів
Лоріс Каріус бував у схожій ситуації / Фото ФК Ліверпуль

Азійська Ліга чемпіонів – для гурманів, але заради таких епізодів, турнір має право на існування.

В рамках 1/8 фіналу азійської ЛЧ іранський Зоб Ахан приймав аравійський Аль-Іттіхад. Суперники наколотили на двох 7 голів та в підсумку гості пройшли далі, але родзинка матчу в іншому.

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Під час третього гола воротар господарів Мохаммад Багер Садегі спробував перервати атаку аравійців, вийшовши з воріт та вибивши м'яч, але у простій ситуації просто не зміг влучити по круглому. Після чого м'яч повільно закотився у ворота.

Розпачу голкіпера не було меж.

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