"Проїхати було практично неможливо": Шовковський пригадав ажіотаж перед матчем проти збірної Росії

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський пригадав умови, в яких відбувались поєдинки проти збірної Росії

"У деяких з нас вже був досвід протистояння з представниками російського футболу на клубному рівні. У 1994 році Динамо зустрічалося зі Спартаком в Лізі чемпіонів, але тоді не було такого накалу пристрастей, як цього разу.

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Розмов теж вистачало, і нас від них весь час намагалися вберегти, але на цей раз політична підоснова була вище просто в рази. Перед матчем у Києві, а він відкривав весь відбірковий цикл, головний тренер збірної України Йожеф Сабо навіть ввів для нас певні заборони – не рекомендувалося розмовляти по телефону і читати газети. Але ми і так розуміли, що на тлі цих поєдинків будуть порівнювати футбол в двох країнах.

Створювався неймовірний і десь непотрібний ажіотаж. Особливо перед грою в Москві – там була така пропаганда, що часом люди не соромилися у виразах і образах. У Києві більше запам'яталося інше – це підтримка наших уболівальників. Коли ми їхали на гру, весь Бульвар Лесі Українки – зверху до низу і по обидва боки – був заставлений автобусами в два ряди. Проїхати було практично неможливо! Трибуни стадіону виявилися заповнені під зав'язку.

Вся ця енергетика передавалася команді, особисто я не міг її не відчувати. Підтримка глядачів зіграла свою роль в нашій перемозі. 3:2, ми почали турнір на мажорній ноті", – поділився Шовковський в інтерв'ю Команда№1.

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