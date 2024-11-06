Полісся не збирається заспокоюватись, почувши розмову польового судді та VAR-асистента наприкінці скандального матчу 12-го туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

"ФК Полісся висловлює вдоволення рішенням УАФ вперше в історії українського футболу опублікувати записи розмов арбітрів з кабіни VAR.

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Переглянувши надані матеріали, ФК Полісся обурений діями головного арбітра Олександра Шандора і арбітра VAR Романа Блавацького у матчі Олександрія – Полісся у 12-му турі УПЛ. Епізод, який відбувся на 90+3 хвилині гри.

Із записів чітко зафіксовано, що головний арбітр матчу Шандор і арбітр VAR Блавацький жодним чином не переконалися у правильності чи неправильності рішення. Головний арбітр Шандор не бачив епізод, не переглянув повтор (не використав VAR) і відповідно не виконав свої прямі обов’язки у матчі. Арбітр VAR Блавацький зафіксував можливе потрапляння м’яча в руку у штрафному майданчику ФК Олександрія, однак проявив неприпустимий і підозрілий поспіх у рішенні, а також без жодних переконливих аргументів завершив перегляд ключового моменту матчу прямих конкурентів. В свою чергу Шандор, не отримавши від Блавацького впевненої аргументації щодо епізоду з рукою, відмовився самостійно переглянути епізод.

Таким чином головний арбітр Шандор та арбітр VAR Блавацький проявили злочинну халатність, яка кардинально вплинула на фінальний результат матчу і як наслідок хід чемпіонату.

ФК Полісся вимагає:

1) надати оцінки діям головного арбітра Шандора та арбітра VAR Романа Блавацького;

2) застосувати усі необхідні дисциплінарні заходи до головного арбітра Шандора та арбітра VAR Романа Блавацького задля унеможливлення схожих помилок в майбутньому;

3) закликає клуби УПЛ підтримати ініціативу ФК Полісся про очну зустріч клубів з консультантом з арбітражу УАФ Н. Ріццолі та головою суддівського корпусу УАФ К. Монзуль для обговорення гострих питань стосовно рішень арбітрів, які у великій кількості виникли впродовж початку цього сезону і мали вплив на результат", – йдеться у повідомленні прес-служби Полісся.

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