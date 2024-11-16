Матч 5-го туру Ліги націй між Румунією та Косовом завершився скандалом. Основний час гри закінчився з рахунком 0:0, але зустріч не була дограна через інцидент на останніх хвилинах. Гравці Косова залишили поле після появи сербського прапора та вигуків на трибунах, які зневажливо ставилися до їхньої країни, зокрема звучало гасло "Косово – це Сербія".

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Попри тривалі спроби вирішити конфлікт, косовська команда відмовилася продовжувати гру. Лише румунські футболісти повернулися на поле, а головний арбітр, дотримавшись формальних процедур, завершив матч.

Тепер доля цього поєдинку залежить від рішень дисциплінарних органів. За заявою Федерації футболу Косова, Румунія може отримати технічну поразку, якщо буде доведено факт расистських проявів.