– Костянтине, прокоментуйте скандал із Желько Любеновічем. Чи справді ви йому погрожували?

– Ні я, ні мій партнер Ярослав Зварич не погрожували Любеновічу. Це повна маячня. Навіщо нам було це робити, якщо ми, півтора місяця тому самі запросили його у Ворсклу? Де логіка? Ми ж його туди не силою притягнули?! Тим більше абсолютно безкоштовно. Ні клуб, ні тренер нам нічого не платили. Ми і не просили цього, в принципі. Любеновіч особисто домовлявся про умови співпраці з керівництвом Ворскли.

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– Навіщо тоді Любеновіч заявив про погрози від агентів, якщо саме ви знайшли йому варіант із Ворсклою?

– Я взагалі не розумію, навіщо Желько це зробив. Я не виключаю, що це може бути спланована диверсія. Уявляєте, як цю тему зараз можуть розкручувати медіа у Сербії, в країні, де більшість симпатизує нашому ворогу – Росії? Можете уявити маніпулятивні заголовки на місцевих вебсайтах про "нациків", які до смерті залякали бідолашного сербського тренера! Таку відверту брехню можуть і на самій Росії підхопити. Місцеві пропагандисти дуже люблять смакувати таку крінжатіну.

Тому, на мою думку, провокація Любеновіча має конкретну мету – спаплюжити Україну і скомпрометувати увесь вітчизняний футбол, – сказав Лемішко для Українського футболу.

Нагадаємо, Желько Любеновіч покинув Ворсклу, пропрацювавши у клубі менше місяця. Тренер заявив, що причиною відходу стали погрози з боку агентів, які нав’язували йому підписати деяких гравців. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що цими агентами є Костянтин Лемішко та Ярослав Зварич.

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